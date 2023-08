Deputado Ezequiel Neiva quer melhoria da genética do gado leiteiro

O deputado estadual mais bem votado de Machadinho do Oeste, Ezequiel Neiva (União Brasil), usou a tribuna na sessão itinerante extraordinária realizada nesta quinta-feira (24), na abertura da 4ª Agroshow, maior feira-exposição da região do Vale do Jamari . Ezequiel Neiva alertou para a situação dos produtores de leite do estado, que é delicada.

Com a presença do secretário de Estado da Agricultura na sessão extraordinária, Luiz Paulo, o deputado Ezequiel Neiva disse que é necessário investir, na melhoria da qualidade genética do gado leiteiro de Rondônia. O Estado já produziu o dobro da produção de leite, mas hoje, devido à genética produz somente uma parte, com sérios prejuízos para os produtores e à economia estadual.

Segundo Ezequiel Neiva, cerca de 21 associações de produtores de gado leiteiro dependentes de investimentos para produzir em quantidade e com qualidade. “Estamos fazendo a nossa parte liberando recursos, cerca de R$ 1,4 milhão, através de emendas parlamentares para compra de tratores aos pequenos produtores”, argumentou. Também foram liberadas emendas para investimentos em calcário para garantir pastagens de qualidade”, destacou.

Na sexta-feira (25), o deputado Ezequiel participou da apresentação da escola Maria Grilo protegendo alunos, professores e pessoal administrativo da chuva, na Creche Criança Feliz em Machadinho do Oeste e da entrega de um trator para atender pequenos agricultores.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Fotos: Rafae Costa I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO