Deputado federal Zeca Dirceu tem casa assaltada no Paraná

Ladrões invadiram a casa do ex-líder do PT na Câmara dos Deputados Zeca Dirceu (PR) em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. Segundo o próprio parlamentar relatou nas redes sociais, os bandidos foram agressivos com a mãe dele, Clara Becker, de 83 anos, e levaram pertences do local.

“Ladrões invadiram nesta madrugada a minha casa em Cruzeiro do Oeste, onde moro com a minha mãe, Clara Becker, de 83 anos. Foram agressivos e levaram pertences dela. Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem”, escreveu o deputado federal na rede X, antigo Twitter. Ele agradeceu as manifestações de carinho, de cuidado e de apoio à mãe dele e à família.

O parlamentar não estava no imóvel na hora do assalto. Em outra postagem, Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, afirmou confiar nas autoridades locais que investigam o caso. “Nenhum município, por menor que seja, está livre da violência urbana. Precisamos ser muito firmes e atentos às questões que envolvem a segurança pública nas nossas cidades”, acrescentou o deputado.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cruzeiro do Oeste tem 23 mil habitantes. A Polícia Militar do Paraná informou que não fornecerá detalhes sobre o caso porque ainda procura os criminosos.

No ano passado, Zeca Dirceu liderou a bancada do PT na Câmara. Neste ano, o deputado Odair Cunha (MG) assumiu a liderança do partido na Casa.

