Deputado Ismael Crispin atende às vozes da sociedade e retira projeto de lei de pauta

Diante da significativa repercussão e dos debates acalorados em torno do Projeto de Lei 169/2023, o deputado Ismael Crispin (Sem Partido), tomou a decisão de retirar definitivamente a proposta de pauta. A proposta, que tratava de ajustes nas cotas de emprego para pessoas com deficiência, gerou polêmica e discussões acirradas. A atitude do deputado reflete sua postura de escuta atenta e abertura para adaptar suas ações em resposta às demandas da população.

Ismael Crispin é conhecido por seu histórico de atuação no âmbito público e expressou sua preocupação tanto com os empreendedores que geram empregos quanto com as pessoas com deficiência que buscam oportunidades de trabalho. No entanto, ele também enfatizou sua abertura para ouvir a sociedade e sua disposição em reconhecer quando é necessário reavaliar as próprias ações.

“Meu mandato é sempre assim, voltado a ouvir a sociedade. Nós ouvimos os nossos amigos, pessoas do segmento, em especial do ontem para hoje, e achamos importante, nesse momento, apesar de ter sido atacado por alguns de forma maldosa e desrespeitosa, mas nem por isso, mas pelo sentido de ser um homem público, um homem republicano, e que tenha humildade para reconhecer que existem momentos que você dá dois passos à frente e momentos que você dá dois passos atrás. E reconhecer que como um homem natural que sou, também não acerto tudo”, disse o deputado em sua declaração.

O projeto, que visava introduzir ajustes na legislação das cotas de emprego para pessoas com deficiência, provocou reações variadas. Após o anúncio da retirada do projeto, o deputado expressou sua esperança de que o gesto contribua para o respeito e a compreensão entre os cidadãos de Rondônia. “Que Deus nos dê sabedoria para continuar conduzindo o nosso mandato de forma a respeitar cada rondoniense”, concluiu Crispin.

A decisão do deputado de retirar o projeto da tramitação demonstra a importância do diálogo e da escuta atenta às vozes da sociedade na construção de políticas públicas que atendam aos interesses e necessidades de todos os cidadãos. Segundo o parlamentar, esse episódio ressalta a dinâmica da democracia e o papel dos representantes públicos em se adaptarem e evoluírem de acordo com os anseios da população que representam.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Jiuliano Salim / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO