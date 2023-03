Deputado Ismael Crispin celebra Dia da Escola entregando melhorias na creche Moranguinho em Ariquemes

Na manhã desta quarta-feira (15), em celebração ao Dia da Escola, o deputado Ismael Crispin esteve no município de Ariquemes, cercado de sorrisos e pessoas queridas, para entregar a obra realizada no berçário da creche Moranguinho com recurso de emenda de sua autoria no valor de R$ 95 mil. A cerimônia contou com a presença da fundadora da Creche Moranguinho, dona Ilda Salvático, da prefeita Carla Redano, da vereadora Rosa Pereira, autora do pleito e demais colaboradores.

Na ocasião, o parlamentar falou da importância das creches nos primeiros anos de vida e no dia a dia das famílias. “Elas são importantes, especialmente nos primeiros anos de vida das crianças, porque proporcionam um ambiente seguro e estimulante, onde elas podem aprender e explorar o mundo ao seu redor e também são fundamentais para as famílias, pois permitem que os pais possam trabalhar fora de casa, sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro e saudável. Isso pode ajudar a reduzir o estresse financeiro das famílias e contribuir para uma maior estabilidade e qualidade de vida”, apontou.

O parlamentar destacou ainda, que a educação sempre foi uma prioridade em seu mandato. “No nosso primeiro mantado, tive o prazer de assegurar mais de R$ 23 milhões por meio de emendas parlamentar e ações para escolas nos municípios de Alta Floresta, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Candeias do Jamari, Campo Novo de Rondônia, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Costa Marques, Itapuã do Oeste, Monte Negro, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, São Miguel do Guaporé e Seringueiras”, disse.

Segundo o parlamentar, com os recursos encaminhados, foi possível realizar reformas, construir refeitórios, pátios, salas de aula, banheiros com acessibilidade e sala para o Atendimento Educacional Especializado (AEE). “Os investimentos nas escolas são essenciais para garantir uma educação de qualidade aos alunos e oferecer um ambiente de trabalho adequado aos professores. Quando as escolas não possuem estrutura física e pedagógica suficiente, o aprendizado dos alunos pode ser comprometido e os professores podem encontrar dificuldades para exercer seu trabalho”, finalizou Ismael.

