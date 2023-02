Deputado Ismael Crispin celebra parceria com Secretaria Municipal de Educação

O deputado Ismael Crispin (PSB) entregou, nesta quarta-feira (22), por meio de emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 160 mil, um aparelho de ultrassonografia para o hospital municipal de Costa Marques. O aparelho atenderá os anseios da população e foi solicitado pelo vereador Maurinho.

O evento contou com a presença do prefeito do município, Mirandão e secretários. “Rondônia me deu a oportunidade de ser o deputado mais votado da sua história e de ser um deputado com votos em todos os municípios, e eu quero retribuir cada um desses votos entregando ações que realmente transformem a realidade dos municípios. Hoje estou aqui em Costa Marques atendendo esse pleito com muita satisfação, a pedido do vereador Maurinho e aproveito para agradecer toda equipe técnica do município”, disse. Ismael ressaltou ainda, que o ser humano sempre será sua principal preocupação.

“Esse aparelho possui modernos recursos que darão mais precisão aos exames. Para alguns, a entrega deste aparelho pode ser uma coisa tão pequena, mas para quem tem a necessidade, quem precisa fazer um exame, será uma grande vitória e isso nos fortalece no mandato”, finalizou Ismael.

Texto e foto: Assessoria parlamentar