Deputado Ismael Crispin celebra parceria com Secretaria Municipal de Educação

Na manhã desta sexta-feira (17), o deputado Ismael Crispin (PSB) esteve em Rolim de Moura em agenda com o secretário de educação, Wander Barcelar para celebrar uma parceria em prol do fortalecimento da educação do município.

Segundo o parlamentar, Rolim de Moura foi contemplada durante o seu primeiro mandato com duas grandes ações, mas ainda há demandas para serem atendidas. “Tivemos o prazer de garantir melhorias nas escolas Dina Sfat e Altenir Tavares e com isso proporcionar um ambiente de ensino mais agradável a toda comunidade escolar e agora com essa parceria com o secretário Wander teremos a oportunidade de atender outros anseios”, disse Ismael.

O deputado pontuou ainda, que essa união entre o Legislativo e os gestores dos municípios é de extrema importância para a população. “Eu sou um deputado municipalista, e somente através da aproximação com os municípios, temos a chance de saber as reais necessidades de cada localidade”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar