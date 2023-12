Deputado Ismael Crispin concede Voto de Louvor a ciclistas de Rondônia

Em um ato de reconhecimento, os ciclistas de Rondônia foram agraciados, no último sábado (2), com votos de louvor concedidos pelo deputado Ismael Crispin (MDB). A entrega foi realizada no Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef) e contou com a participação dos dirigentes e atletas que representaram o estado de Rondônia na 45ª Copa Norte e Nordeste. Na ocasião, o deputado foi representado pelo subchefe de gabinete, Claudiney Rocha Finotti.

Segundo o presidente da Federação de Ciclismo de Rondônia (FECRO), Josué Capistrano, a Copa Norte e Nordeste, que foi realizada em agosto, contou com a participação de 16 estados da Federação, com cerca de 350 atletas disputando 15 categorias oficiais. “Os resultados da competição refletiram a dedicação e o talento dos atletas que competiram. A Bahia se destacou como a grande campeã da Copa. Na segunda colocação, o Pará também brilhou. Já o terceiro lugar foi conquistado por Rondônia, que garantiu cinco medalhas de ouro, cinco de prata e 8 de bronze”, apontou.

Apesar de sua ausência física devido a compromissos no interior do estado, o deputado fez questão de encaminhar um vídeo para ser apresentado no evento. “Esse ano foi de avanços e eu quero parabenizar, inclusive, todos os nossos atletas. Aqueles que estiveram presentes na fantástica Copa Norte e Nordeste. Gente, foi maravilhoso. Hoje eu quero com vocês renovar a nossa parceria para os próximos anos. Eu sei que não foi um ano fácil, mas nós nos divertimos, nós praticamos o esporte que gostamos”, disse.

Para concluir, Crispin deixou uma mensagem de esperança e solidariedade: “A todos os homenageados, tenho certeza que o trabalho que fizemos na Assembleia Legislativa para aprovação do processo de decreto legislativo para que a homenagem chegasse à sua mão foi feito com muito zelo e com muito prazer. Parabéns a todos os senhores e senhoras, a todos os atletas de ciclismo do estado de Rondônia, a nossa federação, ao presidente Josué. Vocês têm, na pessoa do deputado Ismael Crispin, um parceiro”, finalizou.

Dirigentes agraciados

Josué Capistrano Duarte de Farias, Cristóvão Oliveira da Silva, Raiani Carla Leite da Costa e Fredson da Silva Martins

Atletas agraciados

Antônio Ferreira da Silva Vilela, Alaerte Kottwitz, Maria Eduarda Gomes de Oliveira, Donato Neves de Medeiros, Danieli Aparecida Camargo da Silva, João Pedro Camporeis, Francisco Antônio Azevedo de Medeiros, Onofre Rodrigues, Felipe Silva Souza, Paulo Henrique Silva Costa Marinho, Maurício Nascimento Corrêa, Gracyanna Mesquita Barros, Raissa Pereira Silva, Alexsandro Oliveira Prado, Luiz Henrique Machado Martins, Francisca Barbosa Carneiro, Leandro Oliveira da Veiga, Liandro de Almeida Loyola, Holliston Godoi Sousah, João Felipe Moreira Ewald, Alessandro da Silva Gomes, Pedro Vinicius Santos Domingos, Gledson Acosta, Amanda de Souza Lopes, Alícia de Paula Martins, Jakeline de Souza Barbosa, Alisson Gomes Costa, Thalison Ribeiro Brasil, Diogo Tavares Moreira, José Augusto Lopes da Cruz Júnior, Ruan Carlos Sales Dos Santos, Orlando Francisco de Sousa Neto.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Jiuliano Salim I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO