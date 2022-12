Deputado Ismael Crispin é diplomado para o segundo mandato e reafirma compromisso com Rondônia

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TER/RO) realizou, nesta quinta-feira (15), a solenidade de diplomação dos eleitos nas Eleições de 2022. A cerimônia formalizou o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC/RO), eleito para o mandato de 2023-2026, para exercer seu quinto mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO. Em solenidade realizada na tarde desta quinta-feira (15/12), às 17 horas, no auditório da Universidade São Lucas, localizado na Rua João Goulart, nᵒ 666, Bairro Mato Grosso, em Porto Velho.

Luizinho Goebel foi eleito deputado estadual em 2006 com 8.331 votos sendo o 15º colocado, e assumiu seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, em 2010 foi reeleito com praticamente o dobro dos votos 15.510 sendo o 6º mais votado. Foi membro da mesa diretora na legislatura e presidente da CCJ – Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Em outubro do ano de 2018, Luizinho Goebel foi reeleito com 16.999 votos para um quarto mandato para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Goebel foi o terceiro mais votado da coligação que tinha MDB e PV.

Na última eleição deste ano de outubro de 2022, o deputado Luizinho Goebel (PSC) foi reeleito com 14.162 votos e foi o segundo mais votado dos candidatos do Cone Sul do Estado de Rondônia. “A diplomação confirma sua vitória perante as urnas, a confirmação pela Justiça Eleitoral de que você realizou uma campanha limpa, dentro da legislação eleitoral, e está apto a exercer mais um mandato. É um momento de muita alegria e gratidão”, disse o parlamentar.

Luizinho Goebel teve as contas de campanha aprovadas nesta segunda-feira, 12, mais uma confirmação de que trabalhou corretamente. “Foi uma campanha difícil, atípica, com poucos recursos, mas com muito trabalho para mostrar. Ao final, o povo reconheceu o nosso compromisso com o Cone Sul e todo o Estado de Rondônia, e nos elegeu para continuarmos na Assembleia Legislativa”, enfatizou.

Também na ocasião foram diplomados os deputados estaduais:

Laerte Gomes (PSD), Ieda Chaves (União Brasil), Ismael Crispin (PSB), Cirone Deiró (União Brasil), Ezequiel Neiva (União Brasil), Alex Redano (Republicanos), Marcelo Cruz (Patriotas), Dr Luis Do Hospital (MDB), Cássio Gois (PSD), Jean Oliveira (MDB), Delegado Lucas Torres (Progressistas), Luizinho Goebel (PSC), Affonso Candido (PL), Jean Mendonça (PL), Gislaine Lebrinha (União Brasil), Rosangela Donadon (União Brasil), Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), Pedro Fernandes (PTB), Alan Queiroz (Podemos), Ribeiro Do Sinpol (Patriotas), Cláudia De Jesus (PT), Edevaldo Neves (Patriotas), Drª. Taíssa Sousa (PSC), e Nim Barroso (PSD).

Texto e foto: Assessoria Parlamentar