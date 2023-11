Deputado Ismael Crispin e Vice-Governador Sérgio Gonçalves celebram capacitação profissional com entrega de certificados

Em uma ação significativa para o fortalecimento da educação profissionalizante em Rondônia, o deputado Ismael Crispin (Sem partido) e o vice-governador e Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio Gonçalves, estiveram nos municípios de Nova Brasilândia, São Miguel do Guaporé e Seringueiras na quinta-feira (23). O objetivo foi realizar a entrega dos certificados aos alunos que concluíram os cursos oferecidos pelo programa Geração Emprego. Os cursos foram realizados em atenção à indicação encaminhada pelo deputado ao governo de Rondônia.

O projeto Geração Emprego, iniciativa de capacitação e aperfeiçoamento profissional, tem como foco atender às demandas do mercado formal e incentivar iniciativas de empreendedorismo. Com um objetivo claro de simplificar e facilitar a colocação de desempregados no mercado de trabalho e promover ações empreendedoras, o programa vem ganhando destaque na região.

Durante o evento, o deputado Ismael Crispin destacou a importância dessas iniciativas. “Os cursos profissionalizantes são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de nossa região. Através do programa Geração Emprego, estamos não apenas oferecendo conhecimento técnico, mas também abrindo portas para novas oportunidades no mercado de trabalho. É uma forma de empoderar nossa população e contribuir para a construção de um futuro mais promissor”, pontuou.

Cursos oferecidos abrangem diversas áreas (Fotos: Jiuliano Salim I Assessoria parlamentar)

Ismael destacou ainda, que “essa ação reflete o compromisso do governo estadual em fortalecer a economia local e apoiar a população em busca de melhores oportunidades de emprego e crescimento profissional. Os cursos oferecidos abrangem diversas áreas, atendendo às necessidades específicas do mercado de trabalho na região”, finalizou.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Fotos: Jiuliano Salim I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO