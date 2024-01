Deputado Ismael Crispin faz a primeira entrega do ano em Seringueiras

Na tarde de sexta-feira (5), o deputado Ismael Crispin (MDB) esteve no município de Seringueiras para realizar a primeira entrega de 2024 na Associação Astrarupre Linha 12-A. A entrega, que incluiu um distribuidor de calcário e um guincho multiuso, foi realizada a pedido da vereadora Valcicleia Rufino.

Segundo o parlamentar, estes equipamentos são considerados essenciais para aumentar a eficiência e produtividade no setor agrícola, atendendo diretamente às necessidades dos produtores locais.

Em suas palavras, o deputado Ismael Crispin enfatizou a importância destes implementos agrícolas não apenas para atender às demandas atuais, mas também como um investimento crucial no futuro da agricultura na região. “É um passo crucial para garantir que a agricultura continue sendo um pilar da economia local, proporcionando prosperidade e desenvolvimento para a comunidade rural”, declarou Crispin.

A vereadora Valcicleia Rufino, apontou que “Mais uma vez, tivemos nosso pleito atendido e ficamos gratos. Este gesto do deputado reforça seu compromisso com o avanço da agricultura de Seringueiras. Com esses equipamentos, estamos garantindo um futuro mais próspero e estável para os agricultores e a comunidade como um todo”, finalizou a vereadora.

Texto e foto: Laila Moraes I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO