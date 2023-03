Deputado Ismael Crispin fortalece Educação de Pimenta Bueno com a entrega de caminhonete

Uma das primeiras ações do deputado Delegado Camargo (Republicanos) na Assembleia Legislativa foi a apresentação de um requerimento para que o governo do Estado mande explicações fundamentadas sobre o andamento da obra de construção da Ponte de Alvenaria sobre o Rio Jamari, na Rodovia RO 459, que liga o município de Alto Paraíso à BR 364.

Protocolada no dia 06 de fevereiro e lida na sessão ordinária do dia 28 do mesmo mês, o requerimento pede ainda as planilhas de custo que basearam o aumento da tarifa de travessia da balsa, no mês de fevereiro, bem como o cronograma de execução especificando as etapas concluídas e o prazo para a conclusão do que ainda resta da obra.

Para o deputado Camargo, o modo com que o governo do Estado está tratando a obra causa estranheza, pois não se vê muito progresso na construção e quem paga por isso é a população, que sem a obra, é obrigada a pagar pela travessia da balsa, ficando muitas vezes esperando por horas até sua a lotação.

Outra preocupação do deputado Camargo diz respeito ao escoamento da produção rural e mineral, uma vez que a ponte é acesso principal para o garimpo Bom Futuro, um dos líderes em produção de cassiterita. Alto Paraíso é um dos maiores produtores de grãos do Estado, com destaque também para a pecuária e não é possível que o governo trate esse assunto sem a celeridade que a obra precisa. De acordo com o projeto, a nova ponte de concreto sobre o Rio Jamari terá mão dupla, 130 metros de extensão e 8,80 metros de largura.

Além de pedir pressa no andamento da obra, que se arrasta por anos e já deveria ter sido entregue à população, o deputado exige os motivos que levaram ao aumento da planilha de custos e os motivos que levaram ao aumento considerado abusivo pela população, que espera pela ponte há muito tempo. “Estamos aguardando o envio de todas as informações possíveis. Quero saber o porquê desta demora, por que aumentaram a tarifa da balsa e quando a obra termina, pois não é justo o que estão fazendo com o povo de Alto Paraíso”, finalizou o deputado.