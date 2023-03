Deputado Ismael Crispin fortalece educação em três escolas de Nova Brasilândia do Oeste

O início do ano letivo no município de Nova Brasilândia foi há pouco mais de um mês, porém, a data da última quinta-feira (16) ficará marcada na memória dos alunos, professores e colaboradores das escolas Machado de Assis, Ana Carolina Dalla Costa e Nossa Senhora das Graças. Isso porque essas escolas agora contam com equipamentos tecnológicos, mobiliário novo e uma variedade de materiais de consumo, adquiridos por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado Ismael Crispin (PSB).

Todas as escolas receberam mobílias adquiridas por meio de emenda parlamentar do deputado Ismael Crispin no valor de R$ 200 mil. A primeira escola visitada foi a Nossa Senhora das Graças, que recebeu a mobília completa para o refeitório que foi construído recentemente com recursos da administração municipal.

Em seguida, o deputado esteve na escola Ana Carolina Dalla Costa, onde realizou também a entrega de mobiliário para atender as novas salas de aulas que estão em construção e mais 28 computadores para o laboratório de informática, adquiridos com emenda no valor de R$ 138 mil. A agenda foi finalizada na escola Machado de Assis com a entrega das mobílias, de kits escolares, materiais pedagógicos, e equipamentos tecnológicos adquiridos com recurso de emenda no valor de R$ 150 mil.

Segundo o deputado, a demanda dos equipamentos foi apresentada pelo vereador Flávio Ribeiro. “É com grande satisfação que entregamos esses equipamentos e materiais que irão contribuir para a qualidade do ensino nessas escolas. Essa iniciativa é resultado da parceria que temos com o vereador Flávio, o prefeito Hélio Mendes e o Governador de Rondônia Marcos Rocha”, disse.

O deputado Ismael Crispin ressaltou ainda, a importância da educação para o desenvolvimento de Rondônia, e afirmou que ela é uma de suas principais bandeiras. “Estou ciente de que a educação é uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento de nosso estado e continuarei trabalhando incansavelmente para garantir que mais municípios sejam contemplados com as nossas ações”, apontou.

Para Crispin, a entrega dos equipamentos e materiais para as escolas de Nova Brasilândia é uma pequena parte de seu compromisso com a educação no estado. “Estou determinado a deixar um grande legado para este estado que me acolheu, e acredito que isso começa investindo em nossas escolas e em nossos alunos. Juntos, vamos trabalhar para proporcionar uma educação de qualidade para todos em Rondônia”, afirmou.

Parcerias

O vereador Flávio Ribeiro fez questão de agradecer a parceria do deputado Ismael. “Estamos muito felizes em receber esses equipamentos e materiais que serão de grande utilidade para as escolas do nosso município. O deputado Ismael sempre foi parceiro de Nova Brasilândia do Oeste, desde o seu primeiro dia na casa de leis. Sabemos que a educação é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade e é importante contar com o apoio de parlamentares como o deputado Ismael Crispin, que têm compromisso com a nossa região e com a melhoria da qualidade de vida da população”, ressaltou Flávio Ribeiro.

Em nome da comunidade escolar de Nova Brasilândia do Oeste, o prefeito Hélio Mendes também ressaltou a importância da parceria com o deputado Ismael Crispin. “Gostaria de agradecer ao deputado Ismael Crispin por sua iniciativa e dedicação em buscar recursos para a educação de nosso município. Essa parceria é de grande importância para oferecermos uma educação de qualidade aos nossos alunos e professores. Esses equipamentos e materiais irão contribuir significativamente para o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem, e tenho certeza de que isso terá um impacto positivo em nossas escolas e na comunidade como um todo. Mais uma vez, agradecemos ao deputado por seu comprometimento e por olhar com atenção para a educação de Nova Brasilândia do Oeste”, disse.

Na oportunidade, a secretária Municipal de Educação Maria Rezende, enfatizou que são parcerias como essas que realizam os sonhos dos gestores. “Trabalhamos arduamente para chegar no dia de hoje, dia de conquistas. Agradeço ao deputado Ismael Crispin por estar sempre atendendo as necessidades de Nova Brasilândia do Oeste e também ao governo de Rondônia”, disse. Além disso, ela reconheceu que há muito a ser feito e reafirmou o compromisso de continuar empenhados nesse objetivo. Maria Rezende agradeceu ao deputado, ao prefeito e a todas as autoridades presentes, que são parte importante na criação de mais uma história de sucesso para Nova Brasilândia do Oeste.

Por fim, o parlamentar agradeceu aos gestores do município que estiveram presentes nas cerimônias de entrega, incluindo o prefeito Hélio Mendes, o vice-prefeito Alteme Franco, a secretária de educação Maria Rezende, os vereadores Flávio Ribeiro e Elizeu, além de todos os demais gestores de educação. Ele reforçou seu compromisso em continuar lutando pela educação no estado de Rondônia, e assegurou que os alunos terão as ferramentas necessárias para alcançar todo o seu potencial.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar