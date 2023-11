Deputado Ismael Crispin garante R$ 4,5 milhões para melhor saúde de Seringueiras

Em uma iniciativa que promete transformar o panorama da saúde de Seringueiras, o deputado Ismael Crispin (Sem partido) anunciou em visita ao município no último sábado (18) com o secretário de Saúde, Jefferson Rocha, um investimento de R$ 4,5 milhões para melhorias no segmento. O recurso representa um marco na história da saúde pública do município, prometendo melhorias substanciais na qualidade do atendimento médico para a população.

O valor já está empenhado e será destinado à contratação de profissionais para realização de atendimentos no hospital municipal Fiorindo Vicensi, atendendo ao pleito apresentado pelo prefeito do Armando Bernardo e dos vereadores Valcicleia, Tuti e Mario Cancian.

Na ocasião, o deputado Crispin expressou sua satisfação com esta conquista. “É com imensa felicidade que realizo a destinação deste recurso, o qual sei que será fundamental para oferecer serviços de saúde de qualidade aos moradores de Seringueiras. Esta ação reflete nosso compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população”, declarou o deputado.

O deputado também fez questão de agradecer ao Governador de Rondônia, Marcos Rocha, e ao secretário de Saúde, Jefferson Rocha, pelo apoio e comprometimento com as demandas do estado, em especial na área da saúde.

“Este anúncio representa um passo significativo na melhoria dos serviços de saúde em Seringueiras, oferecendo esperança e melhores condições de atendimento à população local. Com os atendimentos, esperamos melhorar os serviços médicos, atendendo a uma das maiores necessidades da comunidade, a saúde pública”, finalizou.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO