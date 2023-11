Deputado Ismael Crispin recebe prefeito e vereador de Corumbiara para celebrar parcerias e avanços no município

O deputado Ismael Crispin recebeu, na tarde desta quarta-feira (1), o prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, e o vereador Caveirinha no gabinete da Assembleia Legislativa de Rondônia. O encontro foi para discutir as parcerias que desenvolvem para o desenvolvimento do município.

Corumbiara recebeu 65 pontos de manilhas, por meio de investimento de autoria do deputado Ismael Crispin.

Durante a reunião, o prefeito Leandro Vieira expressou sua gratidão ao deputado, destacando como as parcerias previstas prevêem economia aos cofres municipais e melhorias significativas nas estradas vicinais. “Esse projeto atendeu muito bem o município de Corumbiara e ajudará na nossa economia”, afirmou o prefeito.

O vereador Caveirinha também prometeu seu contentamento com os resultados alcançados. Ele agradeceu a Deus e destacou a importância do apoio do deputado Ismael para a população, especialmente para os produtores rurais.

Caverinha reiterou o pedido para que o deputado continuasse sendo um parceiro estratégico, mencionando que 65 propriedades foram atendidas e 65 produtores estão satisfeitos com os conjuntos de esforços.

Respondendo aos agradecimentos, o deputado Ismael Crispin mostrou-se liberado e grato pela oportunidade de contribuir com o município. “É uma alegria poder ajudar a transformar a vida da população de Corumbiara”, finalizou Crispin.

Texto e foto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO