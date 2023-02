Deputado Ismael Crispin visita obras em escola infantil de São Miguel do Guaporé

Na última semana, o deputado Ismael Crispin (PSB) visitou as obras de reforma e ampliação da cozinha e do refeitório da escola infantil Tio Teco, localizada em São Miguel do Guaporé.

Ismael estava acompanhado do vice-prefeito do município, Ronaldo Mota e dos vereadores, Remy Cardoso, Edimar Crispin e Alemão. A obra está sendo realizada com recurso de emenda de autoria do parlamentar, no valor de R$ 329 mil.

Segundo Ismael Crispin, a obra está em ritmo acelerado, atendendo às expectativas da população local.

“É crucial oferecer aos nossos jovens um ambiente educacional adequado para o aprendizado e desenvolvimento pleno de suas habilidades. Por isso, é muito gratificante ver essas melhorias acontecendo e contribuindo para o futuro da nossa sociedade. Esperamos que as obras prossigam em bom ritmo para que em breve os alunos possam usufruir da nova estrutura escolar”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar