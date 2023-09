Deputado Jean Mendonça propõe convênio entre municípios e Detran

As rodovias que cortam o Estado de Rondônia foram o motivo da fala do deputado estadual Jean Mendonça (PL), durante a Sessão Ordinária, realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). Ele demonstrou preocupação com essas vias, em especial, com a RO 387 que liga os municípios de Pimenta Bueno a Espigão do Oeste, lembrando que a falta de manutenção da via causou mais um acidente com vítima fatal, na última semana.

“O DER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes) fez uma limpeza nas laterais da estrada para ampliar um pouco a visibilidade, mas mais uma vida foi ceifada naquele trecho, como tantas outras. Semana passada foi um pastor, mas, em semanas anteriores, foram ciclistas, motoqueiros. Eu venho cobrando há vários dias para que se faça o microrevestimento e a sinalização do trânsito”, disse.

Jean Mendonça apresentou uma alternativa para que melhorias fossem feitas nas condições da RO 387. Segundo o deputado já foram feitos vários convênios com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com municípios fornecendo faixas, semáforos e sinalizações.

“Se é possível firmar convênios com os municípios, porque não é possível firmar convênios com o DER para melhorar essas vias que tanto ajudam no desenvolvimento e Rondônia?”, questionou.

Texto: Ivanilson Tolentino I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO