Deputado Jean Mendonça toma posse para dar início a segundo mandato na Assembleia Legislativa

O deputado Jean Mendonça (PL), agora em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, em seu pronunciamento de posse na sessão solene realizada na casa de eventos Talismã 21, nesta quarta-feira (01), fez questão de dedicar e agradecer sua oportunidade de permanecer no Poder Legislativo, a Deus e ao povo rondoniense.

“Dê a honra a quem nos honra. É assim que inicio minha fala, agradecendo ao Deus da vida, esse Deus vivo, que se não fosse por vontade Dele não estaríamos aqui, na tarde de hoje. Através da sua graça, da sua misericórdia, Ele nos confiou, nos dando a oportunidade de fazer a diferença pelo estado de Rondônia e por esse povo, que também nos confiou, através do voto, a oportunidade de trabalhar ainda mais, por mais quatro anos”, declarou Mendonça.

O deputado também fez questão de enaltecer o apoio do irmão, Kaká Mendonça, ex-deputado estadual, a quem Jean agradeceu por todo exemplo e experiência compartilhada.

“Não poderia deixar de agradecer a uma pessoa especial, sangue do meu sangue, meu amigo do qual sei o quanto o coração está feliz por me ver aqui hoje, meu irmão, Kaká Mendonça. Você, que tanto já fez por esse estado, em quase cinco mandatos, aproveito para dizer algo que nunca tive oportunidade: sou seu fã Kaká. Obrigado meu irmão, obrigado por tudo, por acreditar em mim, me dar sua experiência e me proporcionar o que você tem de melhor para trabalharmos juntos, pois eu não estou só. Agradeço também a toda a minha família, assim como a todos aqueles que acreditaram no nosso projeto de fazer uma política diferente para o bem do nosso estado. Em especial, agradeço a minha esposa, minha companheira, que tem muita paciência, afinal, não é fácil. Saímos de casa, sem hora e nem dia para voltar, muitas vezes, sem ver nossos filhos crescer. Obrigado meu amor. No mais, vamos trabalhar meu povo”, finalizou o parlamentar.

Texto: Juliana Martins

Foto: Thyago Lorentz