Deputado Jean Oliveira é homenageado pela secretaria de Agricultura de Rolim de Moura

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB) e o governador Marcos Rocha foram homenageados na segunda-feira (6), pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), de Rolim de Moura. A homenagem aconteceu durante as atividades do primeiro Governo Itinerante no município, na solenidade de entrega dos alimentos proveniente da agricultura familiar, do Programa de Aquisição de Alimentos de Rolim de Moura (PAA-RM).

Os alimentos são adquiridos pela Semagric por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do município de Rolim de Moura, com recurso de emenda do parlamentar do deputado estadual Jean Oliveira. No total serão comprados R$ 330 mil em alimentos, sendo R$ 300 mil do recurso de convênio da emenda parlamentar do deputado Jean Oliveira, e R$ 30 mil de recursos próprios do município.

O secretário municipal de agricultura, Dionísio Pereira Braga, “Goiaba”, informou que os alimentos adquiridos são distribuídos para sete unidades recebedoras que também se credenciaram na chamada pública.

Foram contempladas Associação Por Amor a Rondônia (APAR), Associação de Moradores do Bairro Beira Rio, Centro Educacional de Rolim de Moura (CER), Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Rosales dos Santos, com total de 7.537 pessoas como beneficiários final desses alimentos.

Jean Oliveira aproveitou o momento para agradecer as parcerias entre as Administrações Municipal e Estadual. “Obrigado! Governador Marcos Rocha, por pagar com agilidade a emenda, beneficiando as famílias rolimourenses. Agradeço também ao prefeito Aldair Júlio e ao secretário municipal de Agricultura Dionísio Braga, popular Goiaba, por trazerem essa demanda”, disse o deputado.

O deputado Jean Oliveira foi recebido no local da entrega com uma placa: “A SEMAGRIC agradece ao deputado estadual Jean Oliveira à agricultura familiar de Rolim de Moura”, e antes da sua fala, o governador Marcos Rocha disse: “Falei para o Jean: Parabéns Jean pela emenda”, ao que o deputado completou – “ Mas governador, isso aqui é um trabalho em harmonia do deputado Jean Oliveira com o governador coronel Marcos Rocha”.

Jean Oliveira observou que esse é um serviço que valoriza o produtor rural (a agricultura familiar) que está plantando e tem onde vender sua produção e as pessoas carentes que têm a oportunidade de receber esse alimento – a “Cesta Verde”, que são produtos de qualidades que vem direto do produtor. “É uma ação pública econômica e social. Econômica pro produtor rural que lhe gera emprego e renda e social que distribui alimento às comunidades carentes”, disse o deputado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar