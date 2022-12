Deputado Jean Oliveira e o prefeito Dena visitam obras em Alto Alegre dos Parecis

O deputado Jean Oliveira (MDB), junto com o prefeito, Denair Pedro da Silva, o Dena, estiveram, no último sábado (10), visitando as obras da RO 370, que estão sendo realizadas no município de Alto Alegre dos Parecis. As obras são uma indicação do deputado que foi atendida pelo Governo do Estado por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER/RO.

“Agradecemos ao coronel Marcos Rocha que tem sempre atendido nosso pedido. Agradecemos a Casa Civil, em nome do secretário Júlio Gonçalves, e o DER/RO, em nome do seu diretor-geral, Éder André Fernandes Dias, por essa realização”, disse Jean Oliveira.

O prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Dena, disse primeiramente agradecer a Deus, e “agradecer ao deputado Jean Oliveira que sempre esteve cobrando junto ao DER essa obra. Agradecer ao governador que tem olhado pelo nosso município. Há anos aqui sem receber um palmo de asfalto, hoje, a saída está sendo concluída e nós só temos que agradecer. Agradecer também ao povo alto-alegrense – povo simples e trabalhador.”, disse o prefeito.

“Prefeito Dena, estamos juntos e vamos construir, com a ajuda precisa do Governo do Estado, uma Alta Alegre melhor para se viver”, concluiu o deputado Jean Oliveira.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar