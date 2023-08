Deputado Jean Oliveira elogia o retorno triunfal da Expovel

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), confirmou nesta terça-feira (29) a disponibilização de recursos por emenda parlamentar ao município de Cacaulândia.

Foram disponibilizados os valores de R$ 1 milhão para a iluminação pública e R$ 300 mil para o cascalhamento das estradas vicinais da região além da disponibilização de uma roçadeira elétrica, uma carreta agrícola e uma despolpadeira para fortalecer a agricultura do município.

O encontro contou com as participações do prefeito de Cacaulândia, Danielzinho (DEM); os secretários de Agricultura, Zezinho da Emater, e de Obras, Rodrigo Pestana; além do vereador Mongol na Presidência da Casa de Leis.

“São recursos que estão sendo disponibilizados para atender as demandas do município, pois tenho o compromisso em contribuir com o crescimento e o desenvolvimento de Cacaulândia”, ressaltou Marcelo Cruz.

O prefeito Danielzinho agradeceu a disponibilidade do parlamentar. “Obrigado deputado Marcelo Cruz por atender as demandas do município e por reforçar o compromisso com nossa cidade de Cacaulândia”, frisou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO