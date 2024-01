Deputado Jean Oliveira parabeniza Porto Velho pelos 109 anos de instalação

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Jean Oliveira (MDB) parabenizou a capital do estado de Rondônia, Porto Velho, pelo 109º aniversário de sua instalação, comemorado nesta quarta-feira, 24 de janeiro. “Quero parabenizar os moradores de Porto Velho, uma cidade vibrante e dinâmica, que ao longo destas décadas tem demonstrado ser extremamente próspera.

Deputado Jean Oliveira também é vice-presidente da Alero (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

“Com um povo dedicado e empenhado no desenvolvimento do nosso estado, Porto Velho celebra 109 anos repletos de uma rica história. É um município que representa com orgulho a Amazônia Ocidental”, afirmou o deputado Jean Oliveira.

Porto Velho

Situada às margens do Rio Madeira, Porto Velho não é apenas a capital de Rondônia, mas também um importante centro urbano, econômico e cultural na região Norte do Brasil. A cidade, que foi fundada em 2 de outubro de 1914, desempenhou um papel fundamental durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), um marco histórico na região. Com uma economia diversificada, que inclui setores como mineração, agricultura e turismo, Porto Velho tem sido uma mola propulsora de crescimento para o estado de Rondônia.

Além de suas contribuições econômicas, Porto Velho é conhecida por sua rica biodiversidade e pela proximidade com a floresta amazônica, o que a torna um destino fascinante para ecoturismo e estudos ambientais. A cidade também é um caldeirão cultural, refletindo a diversidade da região com influências indígenas, nordestinas e da imigração boliviana.

O deputado Jean Oliveira ressaltou a importância de continuar apoiando o desenvolvimento sustentável de Porto Velho, garantindo que o crescimento econômico caminhe lado a lado com a preservação do meio ambiente e o respeito às diversas culturas que compõem o tecido social da região.

