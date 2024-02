Deputado Jean Oliveira participa da abertura do ano letivo de Rondônia em Rolim de Moura

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) encaminhou indicação ao Governo do estado solicitando que seja agilizado com urgência a construção da Escola Estadual de Ensino Fundamental na Comunidade Rural Quilombola do Forte Príncipe da Beira, na cidade de Costa Marques. “A conclusão dessa obra vai garantir para a população local o direito à educação de qualidade, segurança e qualidade de vida para crianças e jovens estudantes”, comentou a deputada.

Costa Marques possui a maior população estadual de quilombos, cerca de 1,45 pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Uma comunidade cuidadosa de políticas sociais, ausência de infraestrutura hídrica, educação e saúde, por exemplo. De acordo com o parlamentar, é responsabilidade do Estado promover a eficácia dos acessórios, incluindo essas famílias em políticas públicas para que tenham cidadania e bem estar social.

O município tem um número acentuado de estudantes fora da escola e pessoas não alfabetizadas. Segundo a deputada, é lamentável que não exista uma estrutura escolar completa para atender à comunidade que leve em consideração o pertencimento étnico, cultural a partir do território. “Existem pessoas preparadas para educar crianças, jovens e adultos. E não seria necessário deslocar esses estudantes para outras localidades”, falou a deputada.

Na Secretaria de Estado de Educação existe um processo aberto para construção da unidade educacional, mas tudo caminha com lentidão. “Para que essa situação seja solucionada é preciso dialogar com o Executivo estadual e federal para buscar meios e garantir o direito de acesso e permanência dos alunos quilombolas na escola, valorizando a diversidade cultural e histórica do lugar”, disse Cláudia de Jesus.

Texto e foto: Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO