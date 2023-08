Deputado Laerte Gomes alerta para situação crítica dos pecuaristas

A situação dos pequenos e médios produtores de Rondônia foi abordada pelo deputado Laerte Gomes (PSD), da tribuna da Assembleia Legislativa (Alero) na sessão plenária desta terça-feira (29). Segundo o parlamentar, esses produtores tiveram acesso a crédito de programas federais, mas hoje não conseguem cumprir seus compromissos devido ao preço baixo da arroba do gado com relação ao período dos financiamentos, e precisam de apoio da Bancada Federal e dos segmentos organizados da pecuária nacional.

Há três anos pecuaristas tiveram acesso a financiamentos com dez anos para pagar e três anos de carência com juros de 7% ao ano. No período do financiamento a vaca, o bezerro a novilha, estavam com preços bem acima dos praticados hoje, assim como tratores e implementos agrícolas. Há dez, doze anos a arroba do boi custava R$ 300, hoje está entre R$ 170 a R$ 180 e fica praticamente impossível cumprir os compromissos. “Como pagar a conta com o preço da arroba bem mais baixo que há três anos? Nem vendendo o rebanho e a propriedade” argumentou o deputado Laerte.

O parlamentar está solicitando apoio da Bancada Federal, Frente Nacional dos Parlamentares, para discutir com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), para que o Governo Federal e os agentes financeiros para que os débitos sejam renegociados. O deputado propôs, que os financiamentos estão vencendo este ano e em 2024 sejam suspensas e os prazos prorrogados para vencimentos a partir de 2025, pois a situação é crítica, preocupante, poia o pecuarista, principalmente o pequeno e o médio sejam amparados.

O setor pecuário, argumentou o deputado Laerte Gomes, enfrenta uma crise “jamais vista no país”, por isso precisa de apoio neste momento difícil, pois não é justo falir um dos mais importantes segmentos da economia de Rondônia e do Brasil.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO