Deputado Laerte Gomes cobra implantação da Usina Tabajara em Machadinho D’Oeste

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSD), durante sua reunião com secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Efraim Pereira da Cruz, em Brasília, cobrou a implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara (UHE), no município de Machadinho D’Oeste, situado na região norte de Rondônia, próximo à fronteira de Mato Grosso.

“Esse é um tema que já vem sendo discutido há alguns anos e continua sendo uma pauta muito relevante para nosso estado. A implantação da UHE de Tabajara, além de ser um grande empreendimento que produzirá energia elétrica, tem potencial para a geração de empregos e renda, movimentando assim, a economia e o desenvolvimento de Machadinho e região”, argumentou o deputado.

De acordo com o secretário-executivo do MME, Efraim Pereira da Cruz, a Usina Tabajara está inserida no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do Governo Federal. Trata-se de uma usina com previsão de construção de uma hidrelétrica com capacidade total de 400 megawatts (MW), com custo estimado em mais de R$ 5 bilhões.

“Porém, seu leilão está pendente, à espera da obtenção da licença prévia para construção. O deputado Laerte Gomes nos cobrou ações decisivas acerca deste empreendimento, compreendendo sua relevância estratégica para a matriz energética nacional”, enfatizou Cruz.

Ao término da reunião, o deputado demonstrou estar determinado a garantir que o potencial energético da região Norte seja plenamente explorado, trazendo benefícios não só para a região, mas para todo o país.

“A UHE Tabajara está prevista para ser implantada no rio Ji-Paraná, também conhecido como Rio Machado, afluente do rio Madeira, em um trecho situado no município de Machadinho D’Oeste, uma cidade em constante crescimento, destaque no setor do agronegócio, produtora de riquezas, um município modelo para Rondônia. Sem dúvida, com a instalação da Usina de Tabajara, o estado todo sai ganhando”, concluiu Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO