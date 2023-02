Deputado Laerte Gomes cobra manutenção de benefícios fiscais para produtores rurais

Nesta terça-feira (7), o deputado Laerte Gomes (PSD) esteve com o secretário de Estado de Finanças do Governo, Luís Fernando Pereira da Silva, para cobrar a manutenção dos benefícios fiscais da redução do ICMS, de 12% para 4%.

“Estamos passando por uma série crise na pecuária no âmbito nacional, e Rondônia sofre um pouco mais por termos um excesso de rebanho, bezerros, bezerras, gado, enfim, animais que hoje fornecem uma das melhores produções do país”, explicou Laerte.

Diante disso, o deputado, juntamente com outros parlamentares, ressaltou que o benefício fiscal não foi incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), votada no ano passado por se tratar de período eleitoral.

“Fomos prudentes para evitar a configuração de crime eleitoral por parte do Governo”, enfatizou Laerte.

De acordo com o deputado, o secretário Luís Fernando se comprometeu a colocar a pauta na reunião do Confaz onde irá propor a aprovação da prorrogação desses benefícios fiscais até dezembro de 2023, conforme determinação do governador Marcos Rocha.

“E sendo aprovado no Confaz, o governador Marcos Rocha encaminhará para a Assembleia Legislativa, um projeto de lei alterando a LDO para que os produtores possam ser beneficiados. E chegando na Casa, a Assembleia se compromete em votar urgente”, disse o deputado Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins

Foto: Assessoria parlamentar