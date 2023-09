Deputado Laerte Gomes destaca aprovação do marco temporal

A deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) divulgou, na quinta-feira (28), um comunicado do Ministério das Relações Exteriores sobre a continuidade do projeto de construção da ponte sobre o Rio Mamoré. Como presidente da Frente Parlamentar Binacional Rondônia/Beni e Pando – Bolívia, Lebrinha destaca a importância do trabalho conjunto de toda a bancada estadual e federal de Rondônia nos bastidores do projeto.

“Em nome da frente parlamentar, em colaboração com os governos do Brasil e da Bolívia, enfatizamos o excelente estado das relações bilaterais, que impulsionam uma série de projetos, incluindo a construção da ponte binacional. Essas ações visam fortalecer as relações econômicas, culturais e sociais entre nossos países, trazendo benefícios concretos para os cidadãos de ambas as nações”, comentou Lebrinha.

Leia a nota do Ministério das Relações Exteriores abaixo:

Nota

Com respeito ao tema da construção de uma ponte sobre o rio Mamoré, objeto de acordo firmado entre o Brasil e a Bolívia em 2007 e cujo tratamento foi retomado por equipes técnicas dos dois países desde o primeiro semestre de 2023, os governos dos dois países reafirmaram hoje, 27 de setembro, sua disposição de realizar a referida obra com a maior brevidade possível, levando em consideração, em especial, os interesses das comunidades locais dos dois lados da fronteira.

Nesse sentido, os governos do Brasil e da Bolívia identificaram encaminhamentos a serem dados às próximas etapas do empreendimento. Acordou-se que o lado brasileiro apresentará, até o fim da próxima sexta-feira, 29 de setembro, uma proposta para consideração pelo lado boliviano que reflita os interesses de ambos os países e sua posterior ratificação, de acordo com o estabelecido pelo Acordo de 2007. Os governos do Brasil e da Bolívia reiteram ainda o excelente estado das relações bilaterais, que envolvem hoje diversos projetos e iniciativas voltados para a melhoria da integração física e econômica entre os dois países, em benefício de suas populações.

Texto: Assessoria parlamentar

Com informações do Ministério das Relações Exteriores

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO