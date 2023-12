Deputado Laerte Gomes destina emenda para reforma de campo de futebol de Nova União

Nesta semana, atendendo a uma solicitação do vereador do município de Nova União, Marins Murbach (MDB), o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSD), destinou recurso no valor de cerca de R$ 285 mil. Segundo o parlamentar, a verba será investida na reforma do campo de futebol do município, conforme demanda apresentada pela liderança municipal.

Em seu mandato, Laerte Gomes tem procurado atender os municípios de Rondônia em todos os setores, seja no setor produtivo, na infraestrutura urbana e rural, na educação, na saúde e não seria diferente, dar atenção ao esporte, assim como à cultura e ao lazer.

Deputado Laerte Gomes (PSD) (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO) Deputado Laerte Gomes (PSD) (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

“Investir em esporte e lazer, também é investir no bem-estar e na saúde da nossa população rondoniense. Esse é o nosso mandato, trabalhando em prol do desenvolvimento de Nova União e de todo nosso estado”, concluiu o deputado.

Texto: Juliana Martins I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO