Deputado Laerte Gomes destina recurso para realização de evento em Machadinho do Oeste

O deputado Laerte Gomes (PSD), nesta quarta-feira (6), anunciou a destinação de emenda parlamentar no valor de mais de R$ 200 mil para a prefeitura de Machadinho do Oeste realizar a mais uma edição do Garota Cachoeira, evento que acontece nos dias 8, 9 e 10 de setembro, com entrada gratuita.

O deputado fez a entrega do convênio, em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), durante encontro com o prefeito de Machadinho do Oeste, Paulo da Remap, e o prefeito de Urupá, Célio Lang. Segundo Laerte Gomes, investir na realização do evento é uma forma de fomentar o esporte, a cultura e movimentar o comércio da cidade.

A festa, uma das mais aguardadas pela população, contará com etapa estadual de motocross, inclusive, com a participação de pilotos da Bolívia, Paraguai e Peru. O prefeito, Paulo da Remap, agradeceu o apoio do deputado. “Agradeço ao Laerte, um deputado sempre atuante, o parlamentar que mais investe em Machadinho. Será uma grande festa, acredito que a maior e melhor dos últimos 20 anos. Aproveito para convidar a todos, não apenas nossos municípios, mas pessoas de toda região. Aguardamos vocês, assim como, aguardamos o deputado que se fará presente em um dos dias do evento. Esperamos por vocês”, agradeceu o prefeito.

“Agora é com vocês. Participem. O dinheiro já está disponível para ajudar a prefeitura organizar a festa e dar um show na estrutura. Não percam”, finalizou o deputado.

Texto e foto: Juliana Martins / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO