Deputado Laerte Gomes destinou R$ 110 mil para contribuir com portões abertos na 24ª Expomédici

No último final de semana o deputado Ezequiel Neiva participou em Vilhena, do lançamento do programa ‘Saúde para Todos’, no Centro Especializado de Reabilitação (CER). O programa que tem como objetivo realização de mais de 200 tipos de procedimentos nas áreas de urologia, neurologia, ortopedia, ginecologia, otorrinolaringologia, obstetrícia e oftalmologia, é realizado com aporte financeiro de R$ 8 milhões do governo do estado, por meio do projeto Compartilhando Saúde.

Ezequiel Neiva explica que Compartilhando Saúde é uma ação do o governador Marcos Rocha visando descentralizar as ações da saúde e acelerar o atendimento à população. “O prefeito Flori tem priorizado a melhoria no atendimento à saúde em Vilhena. Essa parceria com o governador Marcos Rocha traz excelentes resultados”, afirmou o deputado.

O Compartilhando Saúde é mais um projeto que tem parte do nosso investimento. Com a chegada desse recurso, podermos amenizar o sofrimento dos pacientes. O secretário municipal de saúde Wagner Borges já iniciou os atendimentos. Um projeto extremamente importante para o município de Vilhena. Parabenizar o vereador Pedro Sanches, o popular Pedrinho, pelo trabalho que vem realizando na área da saúde. Esteve presente no evento e acompanhando tudo de perto junto à prefeitura. Integrante do Governo, Wiveslando Neiva também esteve presente no lançamento do Compartilhando Saúde. O secretário municipal de Saúde, Vagner Borges afirmou que esse foi o maior pacote de investimento na área da saúde que Vilhena já recebeu.

Programação

19 a 28 de agosto: Atendimentos oftalmológicos. Os pacientes passarão por consultas e exames pré-operatórios no CER e, posteriormente, serão referenciados ao Hospital Regional, onde as cirurgias serão realizadas. A ação beneficiará os pacientes de Vilhena e também do município de Corumbiara, totalizando 600 procedimentos, sendo 400 cirurgias de catarata e 200 de pterígio.

A partir de 27 de agosto: Está prevista uma intensificação nos procedimentos cirúrgicos gerais, de ginecologia e de ortopedia, com uma projeção de 800 procedimentos mensais.

Entre os dias 17 a 23 de setembro: Serão realizados aproximadamente 100 exames de endoscopia diariamente, totalizando 700 exames semanais.

17 de setembro a 9 de outubro: Serão ofertados 120 exames de ultrassonografia por dia. Durante esse período, a previsão é de que sejam realizados 2.400 exames.

