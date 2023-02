Deputado Laerte Gomes é anunciado como novo líder do Governo na Assembleia Legislativa

Na abertura do ano Legislativo, na manhã desta quarta-feira (15), o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz (Patriota), destacou que o respeito a todos, além da harmonia e da independência entre os poderes e instituições, estão entre os princípios de sua gestão. “Nós vamos tratar a todos com muito respeito, a quem procurar este Parlamento, do mais pequeno ao maior. Reforçamos a confiança na harmonia e na independência dos poderes e instituições. Não pouparemos esforços para a responsabilidade de todos, perante o povo de Rondônia. Não pouparemos esforços para mantermos a sintonia, dentro de suas funções constitucionais”, destacou.

Marcelo Cruz afirmou que “não medirei esforços para pautar todas as matérias de interesse da sociedade, com diálogo, debate e olho no olho, sempre respeitando a todos. Nosso gabinete está sempre de portas abertas a todos”. O presidente disse também que “meu respeito a todos os 23 pares que confiaram em mim, a tarefa de presidir os trabalhos. Damos as boas vindas aos 13 novos deputados e deputadas e desejando um mandato de sucesso a cada um, com altivez e compromisso com o povo de Rondônia. Sejamos representantes da mudança que a sociedade tanto espera”.

Ele lembrou que, na legislatura passada, a Assembleia contribuiu com ações em prol da sociedade. “Este Parlamento garantiu uma série de benefícios, a exemplo da redução do ICMS dos combustíveis, a decretação de estado de calamidade com a pandemia do coronavírus, entre outras ações”. Marcelo Cruz destacou o trabalho do governador Marcos Rocha (União Brasil). “Estamos com superávit, excesso de arrecadação e estamos confiantes de que neste ano teremos ainda mais notícias positivas para o nosso povo de Rondônia, com o trabalho em parceria”.

Educação

“Precisamos dar as mãos para mitigarmos os impactos na educação, com a pandemia. Os alunos ficaram fora da sala de aula, do contato com os demais estudantes e professores. Precisamos debater as ações que devemos adotar, a curto, médio e longo prazos, a este respeito”.

Desemprego

“Reduzir o desemprego e a desigualdade, reforçar o apoio ao comércio e indústria e principalmente, o apoio ao homem do campo. Esse é outro grande desafio e que com certeza conta com o nosso apoio e de todos os demais parlamentares. Para Rondônia crescer, é preciso ampliar a sua capacidade de produzir e de gerar empregos, renda e oportunidades”.

Saúde

“As dificuldades ainda são muitas e o desafio é a redução da fila de cirurgias eletivas. Sabemos dos desafios e das necessidades e temos que atuar para garantir ainda mais avanços, para que possamos enfrentar os problemas da saúde pública”.

Honraria

Na sua fala, o presidente fez a entrega de placas em reconhecimento aos serviços prestados, ao governador Marcos Rocha, ao prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ao desembargador José Antônio Robles, representando o Tribunal de Justiça, ao conselheiro presidente do Tribunal de Contas, Paulo Cury, ao procurador do Ministério Público, Eriberto Gomes Barroso, o defensor público geral, Hans Lucas, e à advogada Vera Lúcia Paixão, representando a OAB/RO.,

Texto: Secom/ALERO

Foto: Secom/ALERO