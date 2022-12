Deputado Laerte Gomes entrega Medalha do Mérito Legislativo ao ex-jogador Zico

De iniciativa do deputado estadual Laerte Gomes (PSD) e aprovada pelos demais parlamentares da Assembleia Legislativa, a Medalha do Mérito Legislativo foi entregue ao ídolo da Nação Rubro-Negra, Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, na manhã desta quarta-feira (14). O ex-atleta do Clube de Regatas do Flamengo e da Seleção Brasileira está na capital para acompanhar as semifinais da Copa Zico de Porto Velho, que acontecem na Vila Olímpica Chiquilito Erse, local em que Zico recebeu a homenagem das mãos do deputado.

“Posso afirmar que, em nome da Assembleia Legislativa e da população de Rondônia, é uma grande honra estar aqui, ao lado do grande ídolo da nossa Nação Rubro-Negra e homenageá-lo com a outorga da Medalha do Mérito Legislativo. Esta é, sem dúvida, uma forma de reconhecimento a tudo o que o Zico fez e faz pelo Brasil e pelo mundo”, disse o deputado ao eterno ‘Galinho’ de Quintino, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro.

O parlamentar, um flamenguista apaixonado por futebol e incentivador de projetos voltados ao esporte em geral, ainda comentou sobre a humildade de Zico, que aos 69 anos de idade, ainda se dedica a muitos projetos sociais, entre os quais, a Copa Zico, um campeonato de integração onde disputam equipes de condomínios, de ações sociais, de comunidades, colégios e quem quiser participar, bastando seguir o regulamento do campeonato idealizado pelo ex-atleta.

“Mesmo sendo um grande ídolo, um desportista de nível mundial, um ser humano vitorioso, íntegro, sempre manteve a humildade e amor pelo esporte, oferecendo oportunidade a novos talentos, sempre com o objetivo de integrar diferentes classes dos jovens apaixonados por futebol. É um grande prestígio poder colocar essa medalha em seu peito, que muitas medalhas já receberam e agradecê-lo por tudo o que já fez por nossa nação flamenguista, por nossa nação brasileira e por todo nosso país. Parabéns”, declarou o parlamentar.

Muito aclamado por todos os presentes, Zico agradeceu a Assembleia Legislativa de Rondônia e ao deputado Laerte Gomes pela iniciativa e estendeu agradecimentos a Ivonete Gomes, chefe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), pasta responsável pela realização do campeonato em Porto Velho.

“É um prazer retornar a Porto Velho, lugar em que estive há alguns anos, jogando futebol e poder prestigiar esse campeonato, que leva meu nome, um projeto que nasceu no Rio de Janeiro, em 2008, para dar oportunidade àquelas crianças, jovens, que muitas vezes não têm a chance de jogar uma competição e de ter a chance de mostrar seu talento, sua qualidade. Então fico muito feliz em ver a participação e envolvimento de tantas pessoas aqui em Porto Velho e, sem dúvida, é algo extremamente gratificante, receber uma honraria tão importante, é sempre muito bom, ser homenageado ainda em vida”, ressaltou Zico.

O deputado Laerte Gomes também agradeceu e parabenizou a secretária da Semes, Ivonete Gomes, pelo seu importante papel à frente da pasta voltada ao esporte e ao lazer de Porto Velho.

“Não poderia deixar de parabenizar a Ivonete Gomes, pelo grande trabalho que faz como secretária da Semes e pela organização da Copa Zico. É, com certeza, uma secretária que faz a diferença no esporte de Rondônia. Parabéns a ela e a toda sua equipe Semes, pelo grande empenho e dedicação em prol do esporte da nossa capital”, concluiu o deputado Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins

Foto: Alex Ribeiro