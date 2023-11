Deputado Laerte Gomes entrega trator e maquinários agrícolas para associações rurais de Presidente Médici

No último sábado (25), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da cerimônia de acendimento das luzes do Natal Porto Luz 2023, localizada no Parque da Cidade, em Porto Velho. O ambiente, regado de luzes, cores e árvore natalina com 35 metros de altura, segue em funcionamento, a partir das 17h até o dia 6 de janeiro de 2024.

“Estamos iniciando esta festa linda que é o Natal Porto Luz. A Prefeitura está de parabéns, pois realmente está emocionante. O Natal é um momento de amor, é um momento de estar com a família. Então, pegue a sua e venha passar momentos especiais. Esperamos vocês”, disse Ieda Chaves, reforçando o convite à população.

De acordo com o prefeito Hildon Chaves, a estrutura está preparada para receber as famílias, num ambiente com decoração especial. “É, sem dúvidas, o Natal mais iluminado e mais alegre de todos os tempos em nossa capital. Agradeço ao empenho de todos para este grande evento”.

Além da árvore, decorada com luminária de LED azul e amarela, o espaço conta com túneis iluminados, caixas, entre outros, que somam mais de 3.500 componentes. O trabalho foi desenvolvido pela equipe da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Atrações

O evento contou ainda com a chegada do Papai Noel de helicóptero e show pirotécnico. Atrações musicais fizeram parte da noite, entre elas, a apresentação do Cia Bem’s Animados (Papai Noel e personagens como a Turma da Disney, Toy Story, Patrulha Canina, Bita e as Bitetes); Kira Garcêz e banda com os 11 personagens e os palhaços Bozó e Lelé.

Programação

De acordo com a Prefeitura, o Parque será aberto todos os dias, a partir das 17h, com as luzes sendo acesas às 19h.

A Cia Bem’s Animados fará apresentações nos dias 9, 13 e 20 e 25 de dezembro. A atividade inclui sessão de fotos e interação com as famílias, que também ocorrerão nos dias 27 e 29 de novembro e 2, 6, 10, 16, 17, 22 e 23 de dezembro.

Já Kira Garcêz subirá ao palco nos dias 1, 7, 15, 21 e 30 de dezembro e 6 de janeiro de 2024.

Texto: Etiene Gonçalves

Fotos: Marcos Nobre e Diego Lima I SMC/Prefeitura de Porto Velho

Fonte: Assembleia Legislativa de RO