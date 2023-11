Deputado Laerte Gomes requer sinalização no km 50 da RO-257

O deputado Laerte Gomes (PSD) requereu, ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a instalação de lombada e paralelamente a instalação de sinalização rodoviária adequada, no KM 50, da RO-257, entre os municípios de Machadinho do Oeste e Ariquemes, com acesso a Linha Oriente.

O objetivo segundo o parlamentar, é garantir mais segurança no tráfego de veículos, e também, dos pedestres, tendo em vista, a alta velocidade no no local, o que justifica ser um trecho com grandes índices de acidentes.

“Essa ação visa garantir mais segurança para os condutores e pedestres da Linha Oriente”, ressaltou o parlamentar.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO