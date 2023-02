Deputado Laerte Gomes se reúne com chefe da Casa Civil, secretários de Estado e empresa de esgotamento sanitário para intermediar retorno das obras de saneamento em Ji-Paraná

Na tarde de segunda-feira (27), o deputado estadual e líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes se reuniu com o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, com o secretário de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Erasmo Meireles, com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Eder André Fernandes Dias e representantes da Consórcio A.Gaspar/Proacqua, empresa responsável pela obra de esgotamento sanitário do município de Ji-Paraná.

Na reunião, o Governo colocou as dificuldades que vinha enfrentando com a empresa, da mesma forma que os representantes do consórcio também relataram os problemas que resultaram na paralisação das obras, questão considerada prioridade, tanto pelo parlamentar, como pelo governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União Brasil).

“Nós fizemos o papel de intermediar soluções aos problemas apresentados tanto pelas autoridades do Executivo, quanto da empresa. E após um consenso entre as partes, ficou decidido que, ainda nesta semana, será retomada essa importante obra que Ji-Paraná não pode perder”, ressaltou o deputado.

Ainda de acordo com o parlamentar, o Estado se comprometeu a ceder a massa asfáltica para a prefeitura municipal de Ji-Paraná poder tapar as aberturas que permaneceram após a paralisação das obras. “E daí para frente, quem fará o trabalho de recuperação será o DER, que atendendo a um pedido nosso, disponibilizará uma equipe que atuará em compasso com a empresa contratada. A medida em que as valas vão sendo abertas, os funcionários do DER estarão fechando logo atrás”, explicou o líder do Governo.

O deputado também informou que, após os diálogos, a Seosp considera a possibilidade de negociar com o consórcio, a responsabilidade da própria empresa, posterior às obras, recuperar as ruas pavimentadas de Ji-Paraná.

“Foi uma reunião muito produtiva e com resultados satisfatórios para a população de Ji-Paraná. O secretário-chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, fez questão de afirmar que essa é uma obra tratada como prioridade pelo nosso governador e que ele não permitirá que a obra não seja concluída. Aproveito para agradecer a determinação do governador Marcos Rocha e toda sua equipe. Agora é hora de unirmos forças, Governo, Assembleia Legislativa e Prefeitura de Ji-Paraná para garantirmos que a população seja, enfim, beneficiada com essa importante obra”, concluiu o deputado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar