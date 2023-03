Deputado Luís do Hospital participa de reunião com a Conab

Na quinta-feira (2), a deputada estadual Ieda Chaves recebeu, em seu gabinete, diversas demandas que precisam de investimentos na cidade de São Miguel do Guaporé. As propostas foram apresentadas pela secretária de Assistência Social, Milda Pereira Essy de Souza.

De acordo com a parlamentar, desde que tomou posse, tem recebido representantes de diversas cidades de Rondônia que apresentam necessidades de melhorias. “Incluímos as demandas em uma planilha nestes dias e, minha equipe já está avaliando as solicitações e, vamos tratar de atender as mais urgentes e dentro das possibilidades de meu gabinete”, informou Ieda Chaves.

Milda Pereira elencou as suas propostas. “A nossa cidade é pequena e também muito carente. Nosso prefeito trabalha com boa vontade na execução de suas tarefas, mas precisamos de melhorias, sempre”, disse.





Entre as propostas apresentadas, foi o pedido de recursos para aquisições de equipamentos para manutenção do projeto “Parquinho Itinerante”, que leva brincadeiras e serviços aos bairros mensalmente. Além de recursos à montagem da Sala de Inclusão Digital, que visa ofertar cursos para atendimento aos jovens e adultos.

Ainda foi apresentada a indicação de que haja a liberação de recursos para compra de um veículo para atender demandas externas e das atividades sociais.

Apoio

Outra demanda foi a necessidade de construção de um piso do clube onde são realizados o leilão Direito de Viver, que visa angariar fundos ao Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos.

Articulação

A secretária finalizou dizendo que buscou o gabinete parlamentar tendo em vista o início dos trabalhos da deputada Ieda Chaves. Para ela, as articulações precisam acontecer antecipadamente. “Acreditamos em conquistar algumas das propostas aqui apresentadas em benefício da nossa população”.



Texto e foto: Assessoria parlamentar