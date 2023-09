Deputado Luís do Hospital participa de um dia de campo na Embrapa

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio da Casa Civil, a necessidade de estabelecer uma parceria técnica com a Prefeitura do Município de Guajará-Mirim, com a finalidade de resgatar os Festivais de Pesca, Cupuaçu e Mandioca no Distrito do Iata.

A indicação visa prioritariamente valorizar e preservar a cultura local em escala regional, promovendo a sustentabilidade do ecoturismo, que abrange aventura, pesca, aspectos históricos, religiosos e gastronômicos. Além disso, esse esforço colaborativo permitirá a apreciação e conservação do meio ambiente da região.

Segundo Alan Queiroz, a retomada de eventos culturais é de suma importância na promoção do crescimento socioeconômico, histórico e cultural do estado de Rondônia. “Estamos em busca da retomada de festivais culturais importantes para o Distrito do Iata, pois é imprescindível para a preservação da cultura e impulsão da economia do estado”, enfatizou.

Por fim, as ações realizadas pelo deputado evidenciam o seu comprometimento com a retomada de eventos culturais para a população rondoniense. O parlamentar tem como objetivo intensificar o seu respaldo à atividades culturais que impulsionam o crescimento socioeconômico, histórico e cultural no estado.

Texto: Ian Machado/ Foto: Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO