Deputado Luís do Hospital participa do 3º ConCacau em Jaru

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB), participou do 3º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia, popularmente conhecido como ConCacau, que aconteceu em Jaru, nesta sexta-feira (29). O evento atraiu, produtores e amantes do cacau de vários municípios, celebrando a rica tradição cacaueira do estado e destacando a importância da qualidade e sustentabilidade na produção de cacau.

Uma das competições mais emocionantes do dia foi o concurso da quebra do cacau. Nele, habilidosos participantes competiram para ver quem conseguia quebrar a maior quantidade de cacau em menos tempo. Esta competição não apenas testou a destreza e a velocidade dos participantes, mas também refletiu a importância da eficiência na colheita do cacau, uma vez que a rapidez na colheita pode afetar positivamente a qualidade das sementes.

Outro ponto alto do evento foi o concurso da qualidade das sementes de cacau, que premiou os produtores que conseguiram produzir sementes de alta qualidade. A qualidade das sementes de cacau é crucial para a obtenção de um chocolate de primeira classe, e essa competição incentivou os agricultores a adotar práticas sustentáveis e aprimorar suas técnicas de cultivo para produzir cacau de melhor qualidade.

A presença do deputado estadual Luís do Hospital, que também é o presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, acrescentou prestígio ao evento. Sua participação destacou o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento da agricultura e a promoção da sustentabilidade na produção de cacau em Rondônia. Sua presença também trouxe visibilidade para os esforços da comunidade cacaueira em prol do crescimento econômico e da preservação ambiental. O prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, o vice-prefeito Jeverson Lima e o deputado federal Lúcio Mosquini, também estiveram presentes no evento.

“O 3º ConCacau foi mais do que uma competição; foi uma celebração da cultura do cacau em Rondônia e uma oportunidade para os produtores compartilharem conhecimentos, aprenderem com especialistas e fortalecerem a rede de apoio da indústria do cacau. Além disso, destacou a importância da qualidade e sustentabilidade na produção cacaueira, promovendo um futuro mais brilhante e promissor para essa valiosa indústria no estado”, enfatizou o deputado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO