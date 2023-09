Deputado Luís do Hospital participa do dia de campo na Embrapa

A Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa da Assembleia Legislativa de Rondônia, que tem como presidente a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), se reuniu na tarde da última terça-feira (12), no plenário da Casa de Leis.

Além do presidente, também participaram do encontro os parlamentares Cássio Gois (PSD), Luís do Hospital (MDB) e Cláudia de Jesus (PT). Um dos objetivos do encontro foi a avaliação das metas fiscais do Governo de Rondônia, no primeiro quadrimestre de 2023.

Para apresentar os números aos parlamentares, uma equipe técnica da Contabilidade Geral do Estado de Rondônia participou da reunião. Os servidores estaduais, utilizando gráficos mostraram a evolução das administrações públicas estaduais.

Eles explicaram que as maiores fontes de renda do Governo de Rondônia são: Imposto de Renda, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Uma outra observação feita pelos servidores foi de que o maior volume de despesas do estado de Rondônia é na folha de pagamento e encargos sociais. Segundo os números apresentados, os gastos com pessoal foram de 39,43% até o momento.

Após a apresentação dos gráficos e as respostas a alguns questionamentos dos parlamentares, a reunião da comissão foi encerrada. Os deputados elogiaram o profissionalismo do pessoal da equipe técnica da Contabilidade Geral do estado.

Texto: Ivanilson Frasão I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO