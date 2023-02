Deputado Luizinho Goebel assume o quinto mandato na Assembleia Legislativa

Ao tomar posse nesse dia 1° de fevereiro, o deputado Estadual Luizinho Goebel (PSC) inicia o seu quinto mandato no legislativo estadual, o mais longevo da nova legislatura. Luiz Alberto Goebel, brasileiro, nascido em Cascavel (PR), em 18 fevereiro de 1972, membro da Igreja Luterana é casado com Isabela Padovani Goebel e pai de cinco filhos Gabriela, Guilherme, Graziela, Lorenzo e Luiz Augusto.

Um dos deputados mais atuantes dos últimos tempos, sua base eleitoral é no município de Vilhena, no Conesul do Estado, mas possui representatividade política em todos os municípios do estado de Rondônia. A atuação política do Deputado Luizinho Goebel vai muito além de fiscalizar o executivo e apresentar projetos. Luizinho é um dos campeões em destinação de emendas parlamentares para os municípios de Rondônia, com obras e ações executadas em várias áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, cultura, social e esportes.

Goebel chegou em Rondônia no começo da década de 80, se instalando no município de Vilhena junto seus com pais e irmãos, onde iniciaram suas atividades na agricultura e no comércio. Começou sua história na vida pública nos anos de 1999 à 2000 como Diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura do Município de Vilhena/RO. Nos anos de 2003 a 2006 foi assessor e residente regional do Departamento de Viação e Obras Públicas – DEVOP, hoje DER. Em 2006, foi eleito a Deputado Estadual, alcançando 8.331 votos ficando na 15ª colocação.

No ano de 2010 foi reeleito com praticamente o dobro dos votos 15.510 sendo o 6º mais votado. Em 2014 teve sua 3º reeleição sendo o 8º mais votado. Sempre desempenhando o seu trabalho e dando o melhor de si em prol do Estado e da População Rondoniense é que no ano de 2018 foi privilegiado com a sua 4ª reeleição sendo o 3º mais votado do Estado de Rondônia alcançando 16.999 votos. Em 2022, conquistou nas urnas 14.162 votos, sendo novamente o mais votado do seu partido.

Como parlamentar foi membro da mesa diretora, presidente da CCJ – Comissão de Constituição e Justiça e Redação, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social e presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas e líder de governo.

Texto: Jocenir Santanna I Secom/ALERO

Foto: Thyago Lorentz