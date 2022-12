Deputado Luizinho Goebel libera emenda para aquisição de uma ambulância e insumos hospitalares para Campo Novo de Rondônia

O município de São Felipe do Oeste recebeu diversos benefícios com recursos liberados pelo deputado Cirone Deiró. Entre as áreas contempladas estão infraestrutura, educação, saúde e agricultura. Cirone tem trabalhado em parceria com o governador Marcos Rocha para liberar mais de R$1,5 milhão ao município, atendendo às reivindicações apresentadas pela vereadora Leiza e pelo vereador Ronier. Cirone liberou R$500 mil para a Prefeitura de São Felipe comprar uma nova retroescavadeira. A nova retroescavadeira foi entregue à prefeitura na última semana e vai ser usada pela secretaria municipal de agricultura na recuperação das estradas rurais.

De acordo com a vereador Leiza, além dos recursos para a compra da nova retroescavadeira, o deputado Cirone também destinou R$250 mil para a prefeitura investir na recuperação de estradas rurais e aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias urbanas. “O deputado Cirone tem acompanhado de perto o desenvolvimento do município e apoiado as nossas reivindicações com a liberação de recursos que estão sendo estratégicos para as ações que o prefeito Ney tem realizado na prefeitura. Ao lado do vereador Ronier manifesto nosso reconhecimento ao trabalho do deputado Cirone e agradecemos pela sua parceria com a nossa gente”, afirmou.

Em vídeo o prefeito Ney da Paiol agradeceu o apoio e parceria de trabalho do deputado Cirone na liberação de recursos para atender áreas estratégicas do desenvolvimento do município. “Sou grato pela sólida parceria do deputado com a vereadora Leiza e o vereador Ronier”, reconheceu. Cirone disse que é gratificante receber o reconhecimento do prefeito Ney da Paiol pela boa parceria de trabalho com a vereadores Leiza e o vereador Ronier em apoio a sua administração. “Juntos estamos trabalhando para contribuir com as ações de apoio ao desenvolvimento local e bem-estar das pessoas. O município de São Felipe está recebendo mais de um milhão de recursos que estão sendo investidos em áreas estratégicas do município”, justificou.

Para o vereador Ronier o trabalho do deputado em prol do desenvolvimento local tem trazido resultados práticos para os moradores da área rural e urbana. Segundo ele, o bom diálogo que o deputado Cirone mantém com o prefeito Ney e as lideranças locais têm contribuído para que os benefícios cheguem à população. “O deputado Cirone tem se revelado um político que busca atender de fato as necessidades da população, além de ter grande respeito pela parceria de trabalho que firmou com a vereadora Leiza e comigo”, afirmou.

Cirone viabilizou R$150 mil para a Prefeitura adquirir uma camionete pick up para atender demandas dos pacientes da saúde. A Unidade Básica de Saúde do município foi contemplada com a liberação de R$60 mil para a compra de mobília. A liberação dos recursos para atender a saúde busca apoiar o esforço dos vereadores Leiza e Ronier para melhorar o atendimento à saúde dos moradores.

Recursos também foram liberados pelo deputado Cirone para a Prefeitura comprar equipamentos para atender agricultores com a implantação de novas agroindústrias. O investimento de R$50 mil será usado na compra de forno turbo elétrico, cilindro elétrico industrial, duas masseiras rápidas, duas batedeiras planetárias, liquidificadores industriais, mesas de aço e formas assadeiras de pão. A Associação Ponto Capixaba recebeu R$100 mil para a compra de implementos agrícolas.

Deputado Cirone ainda destinou R$141 mil para a construção de playgrounds e aquisição de equipamento e material permanente para atender as escolas Geone Silva e Orlindo Gonçalves Rocha. Já a escola Silva Jardim está sendo contemplada com R$125 mil para compra de ar condicionador. Os recursos liberados para a educação buscam contribuir com o processo de ensino aprendizagem dos alunos e melhorar o ambiente de trabalho dos professores.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar