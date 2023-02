Deputado mais bem votado de Rondônia, Laerte Gomes toma posse para seu terceiro mandato

Em seu discurso, durante a sessão solene de posse realizada na casa de eventos, Talismã 21, na tarde desta quarta-feira (1º), Laerte Gomes, reeleito com 25.603 votos, conquistando assim, a primeira posição como o deputado mais bem votado na história política de Rondônia, fez seus agradecimentos e destacou o fortalecimento da Assembleia Legislativa nos últimos quatro anos.

“Em primeiro lugar agradeço a Deus, por mais essa oportunidade de ser empossado deputado estadual e poder representar nosso povo rondoniense por mais um mandato que será pautado com muito trabalho e dedicação, e é assim que vamos seguir por mais essa legislatura,. Esse é o resultado de uma eleição, muito trabalho, defendendo sempre o direito do nosso povo, o direito à propriedade privada e o setor produtivo, que faz esse estado cada vez maior. Também parabenizo o presidente Alex Redano pela condução da Assembleia nesses dois últimos anos, cargo que também tive a honra de ocupar no primeiro biênio e encerrar com uma Casa do Povo ainda mais fortalecida ”, declarou o deputado.

Laerte Gomes continuou agradecendo a família, todos os demais deputados empossados, a presença de todas as autoridades, secretários, prefeitos, vereadores, servidores, apoiadores, amigos presentes e frisou a importância de um trabalho coletivo entre os poderes para o melhor desenvolvimento de Rondônia e o atendimentos aos anseios da população de todo o estado.

“Agradeço também a minha família, que é a base de qualquer homem, como meu pai que está aqui, João Bananeira, minha esposa Suelen, meus filhos, Laerte Gomes Filho e Ana Luiza Gomes, minha sobrinha Lariesa também presentes, enfim, todos que nos ajudaram a chegar até aqui, assim como, todos os demais que hoje vieram nos prestigiar e acompanhar o início de mais uma jornada e, sem dúvida, uma jornada sem adversários, afinal, na Assembleia somos uma família e trabalharemos juntos, em parceria com o Poder Executivo, irmanados para um bem maior que é o crescimento do nosso e estado o bem estar de toda nossa população, que nos confiou a oportunidade de, novamente, trabalharmos e representarmos cada cidadão que assim como nós, também acredita no potencial da nossa terra”, concluiu o deputado.

Setores como saúde e infraestrutura também estão no foco da gestão do parlamentar durante a 11ª legislatura.

Texto: Juliana Martins

Foto: Thyago Lorentz