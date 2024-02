Deputado Marcelo Cruz defende investimentos para ações do DER

O trabalho realizado e as ações projetadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) foram discutidas na tarde da última terça-feira (6) na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). O presidente da Casa de Leis, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu o diretor-geral do órgão, coronel Eder André Fernandes Dias. O encontro contou com a participação do líder do governo na Alero, deputado estadual Laerte Gomes (PSD).

Para Marcelo Cruz, o encontro serviu para obter informações e buscar soluções para as demandas do DER, que tem executado diversas frentes de trabalho pelo estado. “Apesar de estarmos em pleno recesso parlamentar, procuramos atender e conhecer as necessidades do órgão com o intuito de contribuir com ações implementadas pelo Departamento em prol do desenvolvimento do nosso estado”, frisou o parlamentar.

De acordo com o Eder André Fernandes, é essencial essa conexão com os deputados para estreitar o relacionamento e buscar soluções para as demandas do órgão. “O presidente Marcelo Cruz sempre deixa as portas abertas do seu gabinete para atender as necessidades do órgão. É primordial essa parceria por mais investimentos para promover ações que contemplem os trabalhos executados pelo órgão”, destacou.

No último mês de dezembro, a Assembleia Legislativa confirmou a devolução de R$ 30.500.000,00 ao Governo do Estado que foi direcionado ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). O recurso será utilizado para a recuperação de estradas com o intuito de garantir a manutenção das estradas rondonienses além do escoamento da produção agrícola rural. Os valores devolvidos fazem parte do orçamento da Alero que não foi utilizado pelo Poder Legislativo ao longo do ano de 2023.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO