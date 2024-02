Deputado Marcelo Cruz discute investimentos para Alta Floresta D’Oeste

O período é de recesso parlamentar, mas o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), já está atendendo as demandas da população de Alta Floresta D’Oeste.

Nesta terça-feira (1º), o parlamentar recebeu o prefeito Gio Damo (Podemos), o vice-prefeito Robson Ugolini e o secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Cleber Assis no gabinete da Presidência.

Na oportunidade foram discutidos investimentos a serem implementados no município para atender a população nas áreas de infraestrutura e saúde. “Contamos com o gabinete aberto do deputado Marcelo Cruz, que sempre busca atender nossas demandas. Vamos continuar trabalhando juntos para que possamos desenvolver mais ações em prol de Alta Floresta D’Oeste”, frisou Gio Damo.

Desde o início do seu mandato como parlamentar, Marcelo Cruz já injetou o valor de R$ 4.389.582,92 em emendas para o município para aplicação nas áreas de agricultura, educação, esporte, infraestrutura e saúde. O parlamentar reforçou seu compromisso em buscar melhorias com o intuito de promover o desenvolvimento do município e da região. “Nosso trabalho é contínuo e com foco em estabelecer essas conexões com os prefeitos para que possamos impactar a vida da população e contribuir com o desenvolvimento do município”, afirmou o parlamentar.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Matheus Henrique I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO