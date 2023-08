Deputado Marcelo Cruz enfatiza retorno da Expovel

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), ressaltou a retomada da 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho (Expovel), que encerrou no último domingo (27) no Parque dos Tanques. O fechamento do evento contou com a apresentação da dupla sertaneja Guilherme e Santiago, contagiando o público presente com seus sucessos.

Após onze anos, a Expovel foi resgatada com o intuito de deixar viva a tradição de um evento porto-velhense, comparecendo em peso em todos os dias com entrada gratuita na feira agropecuária.

Para o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), o retorno da Expovel é importante para incentivar a cultura, propor entretenimento e fomentar a economia da capital. “Sou porto-velhense e sempre sonhei com essa retomada da nossa feira. Assim como o nosso interior, nossa capital também é uma cidade do agro, a qual é representada por meio dos nossos pequenos produtores que trabalham dia pós dia com o intuito de produzir alimento para nossa população”, frisou o parlamentar.

A programação do evento contou com a apresentação de cantores locais e nacionais, competição de rodeio, apresentação de animais, praça de alimentação, parque infantil além do Pavilhão do Empreendedor. “Foi uma semana especial, visto que a Expovel voltou ao nosso calendário de eventos e a Assembleia Legislativa foi fundamental nesse processo para que houvesse esse resgate da nossa feira agropecuária. Foi um evento que movimentou nossa economia e gerou emprego e renda para inúmeras pessoas, contribuindo para a cultura do nosso estado”, destacou.

Na Expovel, a Assembleia Legislativa de Rondônia esteve presente com estande montado com labirinto interativo, onde foram destacados marcos importantes na história da Casa de Leis, além de sorteio de brindes, espaço kids do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran) e acesso ao touro mecânico. “Tivemos uma presença marcante nessa retomada desta festa tradicional, solidificando a ampliação dos debates e das discussões com o intuito de aproximar nossa população da capital com a Casa de Leis, promovendo a integração entre a sociedade e o Parlamento”, destacou Marcelo Cruz.

A Expovel foi realizada no período de 23 a 27 de agosto no Parque dos Tanques, em Porto Velho.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO