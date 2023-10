Deputado Nim Barroso anuncia recurso para o município de Urupá

O deputado Nim Barroso (PSD) anunciou nesta quarta-feira (25) a liberação de emenda parlamentar na ordem R$ 32.712,50, para o município de Urupá. O recurso é para aquisição de uma carreta agrícola caçamba hidráulica, atendendo solicitação do vereador Geny Cavalcante (PP).

Conforme o vereador Geny Cavalcante, o equipamento vai auxiliar na demanda de trabalhos, bem como fomentar o setor e ajudar as famílias. “Estamos muito felizes com esta notícia. Graças ao empenho do deputado Nim Barroso, agora teremos como atender os produtores que necessitam de ajuda. A aquisição desta carreta agrícola certamente será mais um aliado para suprir a demanda de trabalho das famílias. Muito obrigado, deputado Nim”, salientou.

Nim Barroso explica que investir nos municípios é fortalecer o Estado, garantindo a resistência contra as adversidades e, principalmente, o desenvolvimento local e regional de forma sustentável, melhorando a qualidade de vida. “Conseguimos empenhar esta emenda que, certamente, vai atender dezenas de famílias de Urupá. Este é mais um compromisso que está sendo viabilizado”, reforçou o parlamentar.

Com as portas abertas do seu gabinete desde o início do mandato, o deputado Nim Barroso vem recebendo vereadores de todas as regiões, com demandas de vários segmentos.

Texto: Natalino Ferreira Soares / Assessoria parlamentar

Foto: Ronaldo Pinheiro / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO