Deputado Nim Barroso atende Nova União com recursos para medicamentos

O deputado Nim Barroso (PSD) se reuniu, em seu gabinete, com a vereadora Solange Freitas (PV), de Nova União. O parlamentar recebeu um pedido para atender a farmácia daquele município e reafirmou o compromisso com a população daquela região. Durante o encontro, a vereadora apresentou ao deputado um requerimento, solicitando o recurso. A saúde necessita de atenção especial, com várias demandas, mas no momento a prioridade é remédio.

O recurso na ordem de R$ 200 mil, será destinado à pasta da Saúde para a aquisição de medicamentos.

A vereadora Solange explicou que a procura por medicamentos cresce de forma progressiva. “É uma necessidade para a população e é uma obrigação do poder público oferecer”, destacou.

Nim afirmou que vereadores de várias cidades tem lhe procurado com muitos pedidos e saúde é uma das prioridades em seu mandato. “A indicação do recurso não atende somente a população do município contemplado. Ajuda toda a região, que tem as instituições de Nova União como referência na área da saúde”, destacou o deputado.

Texto e fotos: Assessoria parlamentar