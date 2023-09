Deputado Nim Barroso confirma apoio a Theobroma

O deputado Nim Barroso (PSD) recebeu o prefeito de Theobroma, Gilliard Gomes (PSD), acompanhado do ex-vereador Teobaldo Martins em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). Na oportunidade, o chefe do executivo apresentou ao parlamentar um panorama da sua administração, entre conquistas além das demandas do município.

O prefeito de Theobroma pediu o apoio do deputado Nim Barroso junto ao governo do Estado, por meio de agendas e intermediações em busca de investimentos e repasses a exemplo do Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação (FITHA). “Sem dúvida alguma, o apoio do deputado para o nosso município será fundamental para nossa região”, afirmou o prefeito Gilliard.

Nim Barroso agradeceu a visita do prefeito e declarou que seu mandato está à disposição da população de Theobroma. “Nosso mandato segue apoiando o prefeito no desenvolvimento de projetos que viabilizem a melhoria da qualidade de vida da população. O município pode contar com nosso apoio”, disse o parlamentar.

O deputado lembrou que o recurso do FITHA pode ser utilizado na recuperação das estradas municipais, construção e recuperação de pontes, alargamento e conservação de vias de acessos na zona rural, compra de maquinários, equipamentos e combustível.

Texto: Natalino Ferreira Soares / Assessoria parlamentar

Fotos: Ronaldo Pinheiro / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO