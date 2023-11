Deputado Nim Barroso destina R$ 1,2 milhão para compra de insumos e medicamentos em Ji-Paraná

Depois de ouvir do ministro das cidades Jader Barbalho durante visita em Porto Velho no mês passado que projetos de habitações em Ji-Paraná serão retomados, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) esteve com o senador da república Confúcio Moura (MDB) em Brasília (DF), que assegurou investimentos do governo federal para entregar moradias na região central do Estado.

Obras de 1.456 apartamentos do projeto habitacional Morar Melhor em Ji-Paraná foram paralisadas e várias famílias aguardam a entrega das chaves. “Estivemos no Ministério das Cidades e está bem adiantado. O ministério vai autorizar o Banco do Brasil a retomar a obra, construir escola e a creche lá dentro”, disse o senador.

A entrega das moradias é uma solicitação da deputada, junto com a vereadora Vera Márcia. “É mais uma garantia de que as famílias cadastradas nesse conjunto habitacional poderão ocupar suas casas. Ficamos felizes que o governo do presidente Lula tenha retomado obras paradas importantes para Rondônia”, declarou a deputada que cumpriu agenda em Brasília (DF).

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO