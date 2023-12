Deputado Nim Barroso destina R$ 200 mil para saúde de Machadinho do Oeste

O deputado estadual do Acre, Whendy Lima (União Brasil), visitou, nesta semana, a Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). O objetivo da visita institucional foi conhecer a dinâmica da escola, trocar informações e formatar parcerias visando a melhoria da prestação de serviços na missão de capacitar o servidor público.

O Acre também tem a sua escola que trabalha na qualificação permanente dos servidores públicos, e busca melhorar a sua missão com ações que estão sendo aplicadas na EL de Rondônia. O diretor geral Alexandre Silva acompanhou o deputado Whendy na visita aos diversos departamentos e nas salas de aula.

Na rápida passagem pela EL, o deputado Whendy conheceu com detalhes a aplicação dos inúmeros cursos, que são ministrados semanalmente aos servidores públicos, priorizando os servidores da Casa de Leis, mas também atendendo os demais órgãos públicos (federal, estadual e municipal), principalmente as câmaras de vereadores da capital e do interior do estado. O parlamentar também teve acesso a grade de cursos oferecidos pela EL, que abre inscrições das vagas excedentes para a população a custo zero e certificado de participação aos concluintes.

A determinação do presidente da Alero, Marcelo Cruz (Patriota) “é investir na qualificação do nosso servidor, para que possamos oferecer permanentemente serviços de qualidades aos deputados e à população”, argumentou Alexandre Silva.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Eduardo Freitas

Fonte: Assembleia Legislativa de RO