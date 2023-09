Deputado Nim Barroso destina recurso para Jogos Intermunicipais

A “Operação Veredito Final- A lei é para todos” foi deflagrada pela Delegacia de Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste, com o apoio da Polícia Militar, para cumprir 21 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa, incluindo o líder da facção, que foi preso no Estado de Mato Grosso.

As diligências, coordenadas pelo delegado, Niki Alves Locatelli, estão sendo cumpridas nas cidades de Ouro Preto, Jaru e Mirante da Serra. Durante os vários meses de investigações, foram apreendidas diversas armas de fogo e drogas com os membros da facção.

Os integrantes são suspeitos de comandarem o tráfico de drogas no interior do Estado e de instituírem uma espécie de tribunal do crime, onde determinavam a morte de desafetos, além de praticarem crimes de tortura, extorsão, porte ilegal de arma e ameaças.

Pelo menos quatro homicídios ocorridos nos anos de 2022 e 2023 em Ouro Preto e Mirante da Serra, são atribuídos à facção, que tem como modus operandi gravar as execuções e divulgar em grupos de WhastApp, além de promover diversas pichações pelas cidades com o fim de abalar a ordem pública.

